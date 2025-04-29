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Сергей Корецкий официально возглавит "Нафтогаз": стала известна дата

Киев • УНН

 • 740 просмотра

Наблюдательный совет НАК «Нафтогаз Украины» избрал Сергея Корецкого новым главой «Группы Нафтогаз». До этого он возглавлял «Укрнафту» и «Укртатнафту».

Сергей Корецкий официально возглавит "Нафтогаз": стала известна дата

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" избрал нового руководителя "Группы Нафтогаз" - им стал Сергей Корецкий. Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза", передает УНН.

Детали

Корецкий вступит в должность главы правления НАК "Нафтогаз Украины" с 14 мая 2025 года. До этого он возглавлял ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта" в качестве председателя правления.

Также Корецкий занимал руководящие должности в Continuum Group, WOG и Idealist Coffee Co. Он получил высшее образование по специальностям "Машиностроение" и "Экономика бизнеса" в Луцком государственном техническом университете, а также по специальности "Добыча нефти и газа" в Ивано-Франковском национальном техническом университете.

Напомним

Ранее о назначении председателем правления "Нафтогаза" Сергея Корецкого сообщал народный депутат, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Жупанин.

Также УНН сообщал, что "Нафтогаз" подписал соглашение о финансировании на неотложный импорт газа. Речь идет о привлечении кредита ЕБРР на 270 млн евро и гранта от Норвегии на 140 млн евро для закупки 1 млрд кубометров газа.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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