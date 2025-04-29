Сергій Корецький офіційно очолить "Нафтогаз": стала відома дата
Київ • УНН
Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" обрала Сергія Корецького новим очільником "Групи Нафтогаз". До цього він очолював "Укрнафту" та "Укртатнафту".
Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" обрала нового очільника "Групи Нафтогаз" - ним став Сергій Корецький. Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу", передає УНН.
Деталі
Корецький вступить на посаду голови правління НАК "Нафтогаз України" з 14 травня 2025 року. До того часу він очолював ПАТ "Укрнафта" і ПАТ "Укртатнафта" у якості голови правління.
Також Корецький займав керівні посади у Continuum Group, WOG та Idealist Coffee Co. Він здобув вищу освіту за спеціальностями "Машинобудування" та "Економіка бізнесу" у Луцькому державному технічному університеті, а також за спеціальністю "Видобування нафти і газу" в Івано-Франківському національному технічному університеті.
Нагадаємо
Раніше про призначення головою правління "Нафтогазу" Сергія Корецького повідомляв народний депутат, заступник голови комітету Верховної Ради з питань з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Жупанин.
Також УНН повідомляв, що "Нафтогаз" підписав угоду про фінансування на невідкладний імпорт газу. Йдеться про залучення кредиту ЄБРР на 270 млн євро та гранту від Норвегії на 140 млн євро для закупівлі 1 млрд кубометрів газу.