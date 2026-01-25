Сергей (Флэш) Бескрестнов стал советником министра обороны по технологиям
Киев • УНН
Украинский блогер, специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей (Флэш) Бескрестнов стал советником министра обороны по технологическим направлениям. Об этом Михаил Федоров сообщил в Telegram, передает УНН.
Подробности
Как отметил Федоров, Бескрестнов является одним из сильнейших практических экспертов в сфере дронов, РЭБ и анализа решений противника. Он добавил, что с начала полномасштабного российского вторжения Флэш работает непосредственно на фронте и проводит обучение для военных в самых горячих точках.
Экспертиза Флэша — радиосвязь, системы РЭБ и разведка. Именно он первым рассказал об использовании россиянами FPV-дронов с машинным зрением и реактивных шахедов. Сейчас его основной фокус — системные решения против ударных и разведывательных БПЛА россиян. Надо уменьшить эффективность вражеских атак и защитить наших людей. Развитие РЭБ критически важно — в войне выигрывает тот, кто быстрее адаптируется
Кроме того, Бескрестнов будет работать и над другими технологическими направлениями обороны:
- работа с трофейной техникой врага. Это предусматривает анализ, логистику, изучение решений противника и превращение этого опыта в преимущество для Украины;
- экспертная оценка новых военных разработок.
Сегодня война — это математика, технологии и скорость принятия решений. Мы должны не просто реагировать, а строить систему, которая постоянно учится и становится сильнее
Дополнительно
Сергей (Флэш) Бескрестнов окончил Киевский военный институт управления и связи в 1997 году по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также он обучался в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Занимал руководящие позиции в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь".
В первые дни полномасштабного российского вторжения участвовал в обороне Киевщины. Впоследствии стал заниматься консультациями и обучением различных военных подразделений и других силовых структур Украины.
Напомним
