Сергей (Флэш) Бескрестнов стал советником министра обороны по технологиям

Украинский блогер, специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей (Флэш) Бескрестнов стал советником министра обороны по технологическим направлениям. Об этом Михаил Федоров сообщил в Telegram, передает УНН.

Как отметил Федоров, Бескрестнов является одним из сильнейших практических экспертов в сфере дронов, РЭБ и анализа решений противника. Он добавил, что с начала полномасштабного российского вторжения Флэш работает непосредственно на фронте и проводит обучение для военных в самых горячих точках.

Экспертиза Флэша — радиосвязь, системы РЭБ и разведка. Именно он первым рассказал об использовании россиянами FPV-дронов с машинным зрением и реактивных шахедов. Сейчас его основной фокус — системные решения против ударных и разведывательных БПЛА россиян. Надо уменьшить эффективность вражеских атак и защитить наших людей. Развитие РЭБ критически важно — в войне выигрывает тот, кто быстрее адаптируется