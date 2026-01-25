$43.170.00
1722 просмотра
Украина отмечает День Департамента кибербезопасности СБУ: ключевая битва продолжается "в цифре"
3860 просмотра
Зеленский обсудил с президентом Литвы поддержку энергетики и оборонное сотрудничествоPhotoVideo
6284 просмотра
россия может применить химическое оружие массового поражения в Украине, если война зайдет в тупик – СМИ
Эксклюзив
10307 просмотра
Неделя перезапуска будущего: астрологический прогноз на 26 января - 1 февраля 2026 года
24 января, 18:16 • 22351 просмотра
Переговоры Украины, рф и США в Абу-Даби возобновятся 1 февраля - журналист Axios
24 января, 16:43 • 40835 просмотра
Украина на грани гуманитарной катастрофы из-за атак рф на энергетику - гендиректор ДТЭК
Эксклюзив
24 января, 10:00 • 33587 просмотра
Призывы Кличко к выезду из Киева: что происходит с рынком аренды жилья в столице и области
24 января, 07:25 • 41624 просмотра
рф атаковала Украину двумя "Цирконами", обезврежено 15 из 21 ракеты и 357 из 375 дронов
24 января, 00:59 • 39270 просмотра
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
23 января, 23:44 • 49231 просмотра
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
публикации
Эксклюзивы
Сергей (Флэш) Бескрестнов стал советником министра обороны по технологиям

Киев • УНН

 • 450 просмотра

Украинский блогер и специалист по военным радиотехнологиям Сергей (Флэш) Бескрестнов назначен советником министра обороны по технологическим направлениям.

Сергей (Флэш) Бескрестнов стал советником министра обороны по технологиям
Фото: t.me/zedigital

Украинский блогер, специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей (Флэш) Бескрестнов стал советником министра обороны по технологическим направлениям. Об этом Михаил Федоров сообщил в Telegram, передает УНН.

Подробности

Как отметил Федоров, Бескрестнов является одним из сильнейших практических экспертов в сфере дронов, РЭБ и анализа решений противника. Он добавил, что с начала полномасштабного российского вторжения Флэш работает непосредственно на фронте и проводит обучение для военных в самых горячих точках.

Экспертиза Флэша — радиосвязь, системы РЭБ и разведка. Именно он первым рассказал об использовании россиянами FPV-дронов с машинным зрением и реактивных шахедов. Сейчас его основной фокус — системные решения против ударных и разведывательных БПЛА россиян. Надо уменьшить эффективность вражеских атак и защитить наших людей. Развитие РЭБ критически важно — в войне выигрывает тот, кто быстрее адаптируется

— говорится в сообщении.

Кроме того, Бескрестнов будет работать и над другими технологическими направлениями обороны:

  • работа с трофейной техникой врага. Это предусматривает анализ, логистику, изучение решений противника и превращение этого опыта в преимущество для Украины;
    • экспертная оценка новых военных разработок.

      Сегодня война — это математика, технологии и скорость принятия решений. Мы должны не просто реагировать, а строить систему, которая постоянно учится и становится сильнее

      — заявил Федоров.

      Дополнительно

      Сергей (Флэш) Бескрестнов окончил Киевский военный институт управления и связи в 1997 году по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также он обучался в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Занимал руководящие позиции в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь".

      В первые дни полномасштабного российского вторжения участвовал в обороне Киевщины. Впоследствии стал заниматься консультациями и обучением различных военных подразделений и других силовых структур Украины.

      Напомним

      Министр обороны Украины Михаил Федоров назначил Валерию Ионан своим советником по международным проектам.

      Евгений Устименко

