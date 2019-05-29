Средняя зарплата украинцев за год выросла на 21%
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Средняя номинальная заработная плата украицев в апреле достигла 10 269 грн, увеличившись по сравнению с апрелем прошлого года на 21,1%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госстатистики.
Так, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в апреле 2019-го составила 10 269 грн, что в 2,5 раза выше уровня минимальной заработной платы в 4 173 грн.
По сравнению с мартом размер средней номинальной заработной платы увеличился на 0,3%, а за последние 12 месяцев (относительно апреля 2018 года) - на 21,1%.
При этом, реальная заработная плата в апреле 2019 года по сравнению с мартом 2019 года сократилась на 0,8%, а против апреля 2018 года выросла на 11,2%.
Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Напомним, по прогнозу Минэкономразвития, средняя зарплата украинцев в 2022 году прогнозируется на уровне 15 000 гривен.