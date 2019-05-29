Середня зарплата українців за рік зросла на 21%
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Середня номінальна заробітна плата українців у квітні сягнула 10 269 грн, збільшившись у порівнянні з квітнем минулого року на 21,1%. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держстатистики.
Так, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у квітні 2019 року становила 10 269 грн, що у 2,5 раза вище рівня мінімальної заробітної плати, що становить 4 173 грн.
Порівняно з березнем розмір середньої номінальної заробітної плати збільшився на 0,3%, а за останні 12 місяців (відносно квітня 2018 року) – на 21,1%.
При цьому, реальна заробітна плата у квітні 2019 року порівняно з березнем 2019 року скоротилася на 0,8%, а проти квітня 2018 року зросла на 11,2%.
Додамо, дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Нагадаємо, за прогнозом Мінекономрозвитку, середня зарплата українців у 2022 році прогнозується на рівні 15 тисяч гривень.