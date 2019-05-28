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Українцям прогнозують середню зарплату в 15 тис. грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. Середня зарплата українців у 2022 році прогнозується на рівні 15 тисяч гривень. Про це йдеться у квітневому консенсус-прогнозі Мінекономрозвитку на 2019-2022 роки, передає УНН.

Зокрема, відповідно до прогнозу, середньомісячна заробітна плата працівників у 2019 році сягатиме 10 301 грн, у 2020 році - 11 852 грн, у 2021 році - 13 205 грн, у 2022-у році - 15 000 грн.

При цьому, реальна середньомісячна заробітна плата (номінальна, скоригована на індекс споживчих цін) у 2019 році зросте на 7%, у 2020 році - на 5,9%, у 2021 році - на 4,1 %, а в 2022 році - 2,7%.

Нагадаємо, торік у квітневому консенсус-прогнозі МЕРТ було вказано, що у 2021 році українці отримуватимуть зарплати, середній розмір яких сягатиме 13 440 гривень.

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