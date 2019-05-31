Средняя зарплата в частном секторе выросла — Кубив

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 7300 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 30693 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 51350 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 113987 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 109148 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136314 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144064 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129994 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130071 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Средняя зарплата в частном секторе выросла — Кубив

Средняя зарплата в частном секторе выросла — Кубив

Киев  •  УНН

 • 10631 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Средняя заработная плата в частном секторе в апреле составляет 438 долларов в эквиваленте, что по курсу Национального банка составляет около 11700 грн. Об этом сообщил первый вице-премьер Украины - министр экономического развития и торговли Степан Кубив во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает корреспондент УНН.

"Средняя заработная плата выросла на 170 долл. в эквиваленте: из около 210 долл. в декабре 2015 года до 383 долл. в апреле 2019 года. В частном секторе средняя зарплата в апреле 2019 года составляет в эквиваленте 438 долл. по курсу НБУ. Это указывает на то, что в частном секторе дела улучшились, и он имеет возможность платить высокие зарплаты", - рассказал Кубив.

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Напомним, более 60 предприятий, зарегистрированных в столице, имеют задолженность по выплате зарплат.

Как сообщал УНН, средняя номинальная заработная плата украинский увеличилась по сравнению с апрелем прошлого года на 21,1%.

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