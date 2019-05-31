Средняя зарплата в частном секторе выросла — Кубив

"Средняя заработная плата выросла на 170 долл. в эквиваленте: из около 210 долл. в декабре 2015 года до 383 долл. в апреле 2019 года. В частном секторе средняя зарплата в апреле 2019 года составляет в эквиваленте 438 долл. по курсу НБУ. Это указывает на то, что в частном секторе дела улучшились, и он имеет возможность платить высокие зарплаты", - рассказал Кубив.

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Напомним, более 60 предприятий, зарегистрированных в столице, имеют задолженность по выплате зарплат.

Как сообщал УНН, средняя номинальная заработная плата украинский увеличилась по сравнению с апрелем прошлого года на 21,1%.