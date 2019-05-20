Названо місто з найвищою зарплатою в світі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Перше місце серед міст з найвищим рівнем зарплат у світі обійняло американське місто Сан-Франциско, змістивши швейцарський Цюріх на друге місце. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на щорічний рейтинг, підготовлений Deutsche Bank, передає УНН.
Згідно з дослідженням, середня заробітна плата в Сан-Франциско з урахуванням податків становить близько 6,5 тис. дол., у Цюріху - майже 5,9 тис. дол., у Нью-Йорку, який зайняв 3-е місце в рейтингу, - 4,6 тис. дол.
Також в список міст з найвищими зарплатами увійшли Бостон, Чикаго, Сідней, Осло, Копенгаген, Мельбурн і Лондон.
Нагадаємо, у Кабміні розповіли, які середні зарплати матимуть українці у 2021 році.