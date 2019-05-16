В Кабмине рассказали, какие средние зарплаты будут иметь украинцы в 2021 году
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Последовательный рост средней заработной платы в среднем до 620 долларов к 2021 году станет одной из причин, которая позволит украинцам не искать лучшей доли по миру, а оставаться в Украине и работать на благо своей родины. Об этом в эфире телеканала “Украина” сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН.
Он напомнил, что три года назад минимальная зарплата в Украине составляла 50 долларов, а сейчас она выросла до 150 долларов.
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Ранее Гройсман заявил, что Кабинет министров имеет четкий ориентир относительно того, какой должна быть средняя зарплата в Украине на 2021 - в долларовом эквиваленте это 620 долл.
Напомним, долги по зарплате перед украинцами выросли до 2,46 млрд грн.