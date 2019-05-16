У Кабміні розказали, які середні зарплати матимуть українці у 2021 році

КИЇВ. 16 травня. УНН. Послідовне зростання середньої заробітної плати в середньому до 620 доларів до 2021 року стане однією з причин, яка дозволить українцям не шукати кращої долі по світу, а залишатися в Україні і працювати на благо своєї батьківщини. Про це в ефірі телеканалу “Україна” сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН.