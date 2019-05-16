У Кабміні розказали, які середні зарплати матимуть українці у 2021 році
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Послідовне зростання середньої заробітної плати в середньому до 620 доларів до 2021 року стане однією з причин, яка дозволить українцям не шукати кращої долі по світу, а залишатися в Україні і працювати на благо своєї батьківщини. Про це в ефірі телеканалу “Україна” сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН.
Він нагадав, що три роки тому мінімальна зарплата в Україні становила 50 доларів, а зараз вона зросла до 150 доларів.
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Раніше Гройсман заявив, що Кабінет міністрів має чіткий орієнтир щодо того, якою має бути середня зарплата в Україні на 2021 рік – у доларовому еквіваленті це 620 дол.
Нагадаємо, борги із зарплат перед українцями зросли до 2,46 млрд грн.