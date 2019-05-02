Борги із зарплат перед українцями зросли до 2,46 млрд грн

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КИЇВ. 2 травня. УНН. В Україні заборгованість із виплати заробітної плати станом на початок квітня становила 2,46 млрд грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держстатистики.

Так, станом на 1 квітня 2019 року загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати становила 2 млрд 463,3 млн грн, або 100,7% у порівнянні з 1 березня 2019 року.

Заборгованість працівникам економічно активних підприємств на 1 квітня становила 1 млрд 279,9 млн грн (101,0% у порівнянні з 1 березня 2019 р.).

Найбільші суми заборгованості фіксують у промислових підприємствах (1 млрд 929,2 млн грн), у сферах транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (понад 174 млн грн) у професійній, науковій та технічній діяльності (понад 114 млн грн) та будівничій сфері (понад 72 млн).

Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Як повідомляв УНН, заборгованість по заробітній платі шахтарям становить понад 400 млн грн.

За інформацією Мінсоцполітики, заборгованість із заробітної плати на березень місяць становила майже 2,5 млрд грн.

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