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Заборгованість по зарплаті шахтарям становить понад 400 млн грн — Міненерговугілля

Заборгованість по зарплаті шахтарям становить понад 400 млн грн — Міненерговугілля

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Заборгованість по заробітній платі шахтарям становить понад 400 млн грн. Про це повідомив заступник міністра енергетики і вугільної промисловості Анатолій Корзун під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає кореспондент УНН.

“Дійсно, на сьогодні ще є певна заборгованість по зарплатам (шахтарів — ред.), вона більше 400 млн грн, але позавчора було прийняте рішення про перерозподіл деяких видатків держбюджету, а також коштів від реалізації. Я думаю, що протягом першої декади ця заборгованість практично буде повністю погашена”, — зазначив Корзун.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України ухвалив рішення про виділення коштів для виплати заробітної плати шахтарям Львівщини. 

Українські Національні Новини

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