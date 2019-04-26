Заборгованість по зарплаті шахтарям становить понад 400 млн грн — Міненерговугілля
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Заборгованість по заробітній платі шахтарям становить понад 400 млн грн. Про це повідомив заступник міністра енергетики і вугільної промисловості Анатолій Корзун під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає кореспондент УНН.
“Дійсно, на сьогодні ще є певна заборгованість по зарплатам (шахтарів — ред.), вона більше 400 млн грн, але позавчора було прийняте рішення про перерозподіл деяких видатків держбюджету, а також коштів від реалізації. Я думаю, що протягом першої декади ця заборгованість практично буде повністю погашена”, — зазначив Корзун.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України ухвалив рішення про виділення коштів для виплати заробітної плати шахтарям Львівщини.