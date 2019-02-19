На Донбасі під землею страйкують вже 44 шахтаря

"До сімох гірників шахти “1\3 Новогродівська” які протестують під землею, сьогодні в першу зміну приєднався ще один шахтар, а за ним ще 36 його товаришів. Тобто всього під землею зараз протестують 44 людини!", - повідомив у соцмережі Волинець.

Вимоги залишаються незмінними - погасити заборгованість із заробітної плати, яка зокрема на шахті "1\3 Новогродівська" не платиться вже три місяці. А загалом складає близько 250 млн грн на ДП “Селидіввугілля”.

Окрім цього, є окремі випадки, коли людям не повністю виплатили зарплату за 2016 та 2017 роки.

Нагадаємо, працівниці непромислової групи голодували там же на ДП "Селидіввугілля" на знак протесту проти невиплати зарплати.