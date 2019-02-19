На Донбассе под землей бастуют уже 44 шахтера
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. К семи горнякам шахты "1\3 Новогродовская" в городе Селидово Донецкой области, протестующим под землей, 19 февраля присоединились еще 37 человек. Общее количество бастующих шахтеров достигло 44 человека, сообщает УНН со ссылкой на страницу председателя Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца в Facebook.
"К семи горняков шахты "1\3 Новогродовская", протестующим под землей, сегодня в первую смену присоединился еще один шахтер, а за ним еще 36 его товарищей. То есть всего под землей сейчас протестуют 44 человека!", - сообщил в соцсети Волынец.
Требования остаются неизменными - погасить задолженность по заработной плате, которая, в частности на шахте "1\3 Новогродовская" не платится уже три месяца. А в целом составляет около 250 млн грн на ГП "Селидовуголь".
Кроме этого, есть отдельные случаи, когда людям не полностью выплатили зарплату за 2016 и 2017 годы.
Напомним, работницы непромышленной группы голодали там же на ГП "Селидовуголь" в знак протеста против невыплаты зарплаты.