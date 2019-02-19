На Донбассе под землей бастуют уже 44 шахтера

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 46978 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 62775 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 125801 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 127142 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 127965 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124261 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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7 марта, 08:52 • 157941 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 117770 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141373 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145248 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Донбассе под землей бастуют уже 44 шахтера

На Донбассе под землей бастуют уже 44 шахтера

Киев  •  УНН

 • 13325 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. К семи горнякам шахты "1\3 Новогродовская" в городе Селидово Донецкой области, протестующим под землей, 19 февраля присоединились еще 37 человек. Общее количество бастующих шахтеров достигло 44 человека, сообщает УНН со ссылкой на страницу председателя Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца в Facebook.

"К семи горняков шахты "1\3 Новогродовская", протестующим под землей, сегодня в первую смену присоединился еще один шахтер, а за ним еще 36 его товарищей. То есть всего под землей сейчас протестуют 44 человека!", - сообщил в соцсети Волынец.

Требования остаются неизменными - погасить задолженность по заработной плате, которая, в частности на шахте "1\3 Новогродовская" не платится уже три месяца. А в целом составляет около 250 млн грн на ГП "Селидовуголь".

Кроме этого, есть отдельные случаи, когда людям не полностью выплатили зарплату за 2016 и 2017 годы.

Напомним, работницы непромышленной группы голодали там же на ГП "Селидовуголь" в знак протеста против невыплаты зарплаты.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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