Долги по зарплате перед украинцами выросли до 2,46 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. В Украине задолженность по выплате заработной платы по состоянию на начало апреля составила 2,46 млрд грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Госстатистики.
По состоянию на 1 апреля 2019 года общая сумма задолженности по выплате заработной платы составила 2 млрд 463,3 млн грн, или 100,7% по сравнению с 1 марта 2019 года.
Задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 апреля составила 1 млрд 279,9 млн грн (101,0% по сравнению с 1 марта 2019 года).
Наибольшие суммы задолженности фиксируют в промышленных предприятиях (1 млрд 929,2 млн грн), в сферах транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности (более 174 млн грн) в профессиональной, научной и технической деятельности (более 114 млн грн) и строительной сфере (более 72 млн).
Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Как сообщал УНН, задолженность по заработной плате шахтерам составляет более 400 млн грн.
По информации Минсоцполитики, задолженность по заработной плате на март месяц составила почти 2,5 млрд грн.