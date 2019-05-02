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Долги по зарплате перед украинцами выросли до 2,46 млрд грн

Долги по зарплате перед украинцами выросли до 2,46 млрд грн

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 мая. УНН. В Украине задолженность по выплате заработной платы по состоянию на начало апреля составила 2,46 млрд грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Госстатистики.

По состоянию на 1 апреля 2019 года общая сумма задолженности по выплате заработной платы составила 2 млрд 463,3 млн грн, или 100,7% по сравнению с 1 марта 2019 года.

Задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 апреля составила 1 млрд 279,9 млн грн (101,0% по сравнению с 1 марта 2019 года).

Наибольшие суммы задолженности фиксируют в промышленных предприятиях (1 млрд 929,2 млн грн), в сферах транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности (более 174 млн грн) в профессиональной, научной и технической деятельности (более 114 млн грн) и строительной сфере (более 72 млн).

Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНН, задолженность по заработной плате шахтерам составляет более 400 млн грн.

По информации Минсоцполитики, задолженность по заработной плате на март месяц составила почти 2,5 млрд грн.

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