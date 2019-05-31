Середня зарплата у приватному секторі зросла – Кубів

КИЇВ. 31 травня. УНН. Середня заробітна плата у приватному секторі у квітні становить 438 доларів в еквіваленті, що по курсу Національного банку становить близько 11700 грн. Про це повідомив перший віце-прем’єр України — міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає кореспондент УНН.