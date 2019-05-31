Середня зарплата у приватному секторі зросла – Кубів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Середня заробітна плата у приватному секторі у квітні становить 438 доларів в еквіваленті, що по курсу Національного банку становить близько 11700 грн. Про це повідомив перший віце-прем’єр України — міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає кореспондент УНН.
"Середня заробітна плата зросла на 170 дол. в еквіваленті: з близько 210 дол. у грудні 2015 року до 383 дол. у квітні 2019 року. У приватному секторі середня зарплата у квітні 2019 року становить в еквіваленті 438 дол. за курсом НБУ. Це вказує на те, що у приватному секторі справи покращилися, і він має можливість платити вищі зарплати", - розповів Кубів.
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Нагадаємо, понад 60 підприємств, які зареєстровані у столиці, мають заборгованість із виплати зарплат.
Як повідомляв УНН, середня номінальна заробітна плата українців збільшилась у порівнянні з квітнем минулого року на 21,1%.