Понад 60 підприємств Києва мають борги по зарплаті перед працівниками
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Понад 60 підприємств, які зареєстровані у столиці, мають заборгованість із виплати зарплат. Про це повідомила заступник голови КМДА Марина Хонда під час засідання тимчасової комісії з питань погашення заборгованості, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.
"Ситуація щодо стану виплат заробітної плати дещо погіршилась. Борг збільшився на 10,3% у порівнянні до попереднього місяця і наразі становить 172,4 мільйона гривень. З усіма підприємствами-боржниками ми ведемо жорсткий діалог і постійно контролюємо ситуацію", – заявила Хонда.
За її словами, серед найбільших боржників – державні підприємства (майже 70% від загальної суми заборгованості): компанії, які входять до складу ДК "Укроборонпром", Державного космічного агентства, Мінрегіону, Міністерства інфраструктури та інші.
Більшість підприємств-неплатників зобов’язались погасити заборгованість до 1 серпня 2019 року.
Також у прес-службі зазначили, що протягом січня – квітня 2019 року проаналізовано ситуацію на 113 підприємствах-боржниках. Керівникам компаній надано 308 рекомендацій щодо усунення виявлених порушень.
Нагадаємо, загальна заборгованість з виплат заробітної плати у підприємствах державної форми власності становить близько 5 мільйонів гривень, а ось борги по виплаті у приватному секторі сягають понад 2 мільярдів гривень.