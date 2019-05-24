Более 60 предприятий Киева имеют долги по зарплате перед работниками
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Более 60 предприятий, зарегистрированных в столице, имеют задолженность по выплате зарплат. Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда во время заседания временной комиссии по вопросам погашения задолженности, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"Ситуация по состоянию выплат заработной платы несколько ухудшилась. Долг увеличился на 10,3% по сравнению с предыдущим месяцем и сейчас составляет 172,4 миллиона гривен. Со всеми предприятиями-должниками мы ведем жесткий диалог и постоянно контролируем ситуацию", - заявила Хонда.
По ее словам, среди крупнейших должников - государственные предприятия (почти 70% от общей суммы задолженности): компании, входящие в состав ГК "Укроборонпром", Государственного космического агентства, Минрегиона, Министерства инфраструктуры и другие.
Большинство предприятий-неплательщиков обязались погасить задолженность до 1 августа 2019 года.
Также в пресс-службе отметили, что в течение января - апреля 2019 проанализирована ситуация на 113 предприятиях-должниках. Руководителям компаний предоставлено 308 рекомендаций по устранению выявленных нарушений.
Напомним, общая задолженность по выплате заработной платы на предприятиях государственной формы собственности составляет около 5 млн гривен, а вот долги по выплате в частном секторе достигают более 2 миллиардов гривен.