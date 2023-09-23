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Среди раненых есть российские генералы - Буданов о последствиях атаки на штаб Черноморского флота в Севастополе

Киев • УНН

 • 130723 просмотра

КИЕВ. 23 сентября. УНН. В результате атаки на штаб Черноморского флота России в Севастополе погибли по меньшей мере 9 человек, ранения получили 16. Среди них — российские генералы. Об этом сообщил в интнерв’ю Голосу Америки начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов, передает УНН.

Цитата

“Среди раненых — командующий группировки генерал-полковник (Александр) Романчук, в очень тяжелом состоянии. Начальник штаба генерал-лейтенант (Олег) Цеков, находится без сознания. Количество пострадавших обычных военнослужащих, которые не являются работниками штаба, еще устанавливается. Это военные, которые несут службу, охрана, и так далее — они не входят в тот перечень, который я вам озвучил”, — сообщил Голосу Америки Кирилл Буданов.

В то же время Буданов не подтвердил сообщений о вероятной гибели командующего Черноморского флота РФ адмирала Виктора Соколова. О его состоянии информации в ГУР пока нет.

На вопрос, какую роль в планировании удара сыграли партизаны и местные жители, Буданов ответил, что разведка собирает данные из всех источников.

“Понятно, что агентурные источники — одни из основных”, — добавил он.

Начальник ГУР не стал отвечать, использовали ли для атаки на штаб Черноморского флота РФ ракеты западного производства.

“Здесь я должен воздержаться от ответа, думаю вы должны меня понять”, – сказал он.

Справочно

Александр Романчук — командующий группировкой российских сил на Запорожском направлении, получил звание генерал-полковника в 2023 году. Генерал-лейтенант Олег Цеков — командир 200 ОМСБР Береговых войск Северного флота ВМФ РФ.

Напомним

22 сентября в Севастополе произошло несколько взрывов. Российские оккупационные власти сообщили о ракетном ударе по штабу Черноморского флота РФ. Вооруженные силы Украины впоследствии подтвердили удар по штабу Черноморского флота России во временно оккупированном Севастополе.

СМИ писали, что Украина использовала Storm Shadow для удара по штабу черноморского флота в Севастополе.

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