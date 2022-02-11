Среди лидеров Киев: где в Украине чаще всего болеют раком
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Больше всего болеют раком жители Днепропетровской области и города Киев. Об этом свидетельствуют данные бюллетеня Национального канцер-реестра, передает УНН.
Детали
Так, в 2020 году в Днепропетровской области было зарегистрировано 9 тыс. 715 случаев онкологических заболеваний, а в Киеве - 9 тыс. 477 случаев. На третьем месте - Харьковская область с показателем в 8 тыс. 368 случаев онкозаболеваний в прошлом году. Также специалисты проинформировали, что наименьшее количество заболеваний раком было зарегистрировано в Черновицкой области (1 тыс. 723 случая), Луганской (1 тыс. 976 случаев) и Ровенской (2 тыс. 583 случаев) областях.
В то же время согласно канцер-реестру, украинские мужчины чаще всего болеют злокачественными новообразованиями трахеи, бронхов и легких, а женщины — злокачественными новообразованиями молочной железы.
Однако, к врачам женщины обращаются чаще, чем мужчины, сообщил клинический онколог Больницы израильской онкологии LISOD Максим Ермаков.
"Возможно, это связано с тем, что украинки традиционно больше заботятся и о своем здоровье, и о здоровье родных. Ведь по мировой статистике ВОЗ, онкологические заболевания у мужчин встречаются примерно на 15% чаще, чем у женщин”, - подчеркнул он.
Добавим
Специалисты LISOD рассказали, какие онкозаболевания встречаются чаще всего.