Серед лідерів Київ: де в Україні найчастіше хворіють на рак
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Найбільше хворіють на рак жителі Дніпропетровської області та міста Київ. Про це свідчать дані бюлетеня Національного канцер-реєстру, передає УНН.
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Так, у 2020 році у Дніпропетровській області було зареєстровано 9 тис. 715 випадків онкологічних захворювань, а у Києві – 9 тис. 477 випадків. На третьому місці – Харківська область із показником в 8 тис. 368 випадків онкозахворювань торік. Також фахівці поінформували, що найменшу кількість захворювань на рак було зареєстровано у Чернівецькій (1 тис. 723 випадки), Луганській (1 тис. 976 випадків) та Рівненській (2 тис. 583 випадків) областях.
Водночас згідно з канцер-реєстром, українські чоловіки найчастіше хворіють на злоякісні новоутворення трахеї, бронхів та легень, а жінки — на злоякісні новоутворення молочної залози.
Однак, до лікарів жінки звертаються частіше, аніж чоловіки, повідомив клінічний онколог Лікарні ізраїльської онкології LISOD Максим Єрмаков.
"Можливо, це пов'язано з тим, що українки традиційно більше дбають і про своє здоров'я, і про здоров'я рідних. Адже за світовою статистикою ВООЗ, онкологічні захворювання у чоловіків зустрічаються приблизно на 15% частіше, ніж у жінок”, - наголосив він.
Додамо
Спеціалісти LISOD розповіли, які онкозахворювання зустрічаються найчастіше.