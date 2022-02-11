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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 56084 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

Серед лідерів Київ: де в Україні найчастіше хворіють на рак

Серед лідерів Київ: де в Україні найчастіше хворіють на рак

Київ • УНН

 • 88530 перегляди

КИЇВ. 11 лютого. УНН. Найбільше хворіють на рак жителі Дніпропетровської області та міста Київ. Про це свідчать дані бюлетеня Національного канцер-реєстру, передає УНН.

Деталі

Так, у 2020 році у Дніпропетровській області було зареєстровано 9 тис. 715 випадків онкологічних захворювань, а у Києві – 9 тис. 477 випадків. На третьому місці – Харківська область із показником в 8 тис. 368 випадків онкозахворювань торік. Також фахівці поінформували, що найменшу кількість захворювань на рак було зареєстровано у Чернівецькій (1 тис. 723 випадки), Луганській (1 тис. 976 випадків) та Рівненській (2 тис. 583 випадків) областях.

Водночас згідно з канцер-реєстром, українські чоловіки найчастіше хворіють на злоякісні новоутворення трахеї, бронхів та легень, а жінки — на злоякісні новоутворення молочної залози.

Однак, до лікарів жінки звертаються частіше, аніж чоловіки, повідомив клінічний онколог Лікарні ізраїльської онкології LISOD Максим Єрмаков.

"Можливо, це пов'язано з тим, що українки традиційно більше дбають і про своє здоров'я, і про здоров'я рідних. Адже за світовою статистикою ВООЗ, онкологічні захворювання у чоловіків зустрічаються приблизно на 15% частіше, ніж у жінок”, - наголосив він.

Додамо

Спеціалісти LISOD розповіли, які онкозахворювання зустрічаються найчастіше.

Українські Національні Новини

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