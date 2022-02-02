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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 65392 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

Які види раку найбільш поширені серед жінок та чоловіків

Які види раку найбільш поширені серед жінок та чоловіків

Київ • УНН

 • 49076 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Українські чоловіки найчастіше хворіють на злоякісні новоутворення трахеї, бронхів та легень, а жінки — на злоякісні новоутворення молочної залози, передає УНН із посиланням на Бюлетень Національного канцер-реєстру “Рак в Україні, 2019-2020”.

Деталі

Так, у чоловіків найбільшу питому вагу в структурі захворюваності мають рак трахеї, бронхів та легень (сумарно 15,3%, - ред.). У жінок превалюють злоякісні новоутворення молочної залози - 20,3%.

Також, у чоловіків частими бувають випадки захворювання на злоякісні новоутворення передміхурової залози - 12,4%, немеланомні злоякісні новоутворення шкіри - 9,9%, ободової кишки - 6,8%, шлунку - 6,7%, прямої кишки - 6,3%, сечового міхура - 5,5%, нирок - 4,2%.

Серед жінок превалюють немеланомні злоякісні новоутворення шкіри - 12,9%, тіла матки - 9,5%, ободової кишки - 6,6%, шийки матки - 5,4%, яєчника - 4,9%, прямої кишки - 4,8%, шлунку - 4,2%.

За словами клінічного онколога Лікарні ізраїльської онкології LISOD Максима Єрмакова, жінки звертаються до лікарів частіше, ніж чоловіки.

Цитата

“За статистикою LISOD, близько 64% наших пацієнтів саме жінки. Ці цифри цілком корелюються з офіційними даними Національного канцер-реєстру України. Можливо це пов'язано з тим, що українки традиційно більше дбають і про своє здоров'я, і про здоров'я рідних. Адже за світовою статистикою ВООЗ, онкологічні захворювання у чоловіків зустрічаються приблизно на 15% частіше, ніж у жінок”, - зауважив клінічний онколог.

До теми

Спеціалісти Лікарні ізраїльської онкології LISOD розповіли, навіщо здоровій людині проходити чек-ап організму та чи допомагає він уникнути захворювання.

Українські Національні Новини

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