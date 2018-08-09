Среди глав киевских РГА состоится кадровая ротация

"Действующего председателя Соломенской РГА Киева в ближайшее время вероятно снимут с занимаемой должности. На его место будет назначен Игорь Довбань", - сообщил источник.

Согласно декларации за 2017 год, в собственности Довбаня есть два земельных участка, 3 квартиры записаные на детей и жену чиновника.



Также чиновник получил почти 2 млн за "предпринимательскую деятельность" и больше 300 000 гривен заработной платы.

Заметим, что Максим Шкуро был назначен главой Соломенской РГА еще 15 августа 2014 года.

Добавим, что назначение и увольнение глав Райгосадминистраций состоится через соответствующее представление председателя КГГА и утверждается распоряжением Президента Украины.



Напомним, Президент в пятницу, 1 июня, подписал распоряжение об увольнении председателя Татарбунарской райгосадминистрации.