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Серед голів київських РДА відбудеться кадрова ротація

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 серпня. УНН. Голова Солом’янської РДА Києва Максим Шкуро найближчим часом ймовірно буде знятий займаної посади. Його місце займе Ігор Довбань. Про це УНН повідомило інформоване джерело.

Серед голів київських РДА відбудеться кадрова ротація

"Діючого голову Солом’янської РДА Києва найближчим часом ймовірно знімуть з займаної посади. На його місце буде призначений Ігор Довбань", - повідомило джерело.

Згідно з декларацією за 2017 рік, у власності Довбаня є дві земельні ділянки, 3 квартири записані на дітей та дружину чиновника.

Також чиновник отримав майже 2 млн за "підприємницьку діяльність" і понад 300 тисяч гривень заробітної плати.

Відмітимо, що Максима Шкуро було призначено головою Солом’янської РДА ще 15 серпня 2014 року.

Додамо, що призначення та звільнення голів Райдержадміністрації відбудеться через відповідне подання голови КМДА та затверджується розпорядженням Президента України.

Нагадаємо, Президент у п’ятницю, 1 червня, підписав розпорядження про звільнення голови Татарбунарської районної державної адміністрації.

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