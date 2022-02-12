Сербский клуб стал дополнительным соперником "Динамо"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Стал известен первый соперник киевского "Динамо" на заключительном этапе подготовки к возобновлению сезона-2021/2022, информирует УНН со ссылкой на сайт "бело-синих".
Детали
13-го февраля, в день прилета в Турции подопечные Мирчи Луческу сыграют с ФК "Инджия" лидирует во втором дивизионе Сербии.
Контекст
Польский футбольный клуб "Краковия" огласил про переход украинского полузащитника Евгена Коноплянки.
Напомним
Суркис желает видеть более конкурентоспособный чемпионат Украины. Владелец клуба не ставит перед молодыми игроками победу в Юношеской лиге УЕФА, но надеется, что команда может завоевать трофей.