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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Футбол: Коноплянка став гравцем клубу з Польщі

Футбол: Коноплянка став гравцем клубу з Польщі

Київ • УНН

 • 21240 перегляди

КИЇВ. 12 лютого. УНН. Польський футбольний клуб "Краковія" оголосив про перехід українського півзахисника Євгена Коноплянки, передає УНН з посиланням офіційний сайт клубу.

Деталі

Угода між сторонами триватиме протягом шести місяців із можливістю пролонгації. До "Краковії" він перейшов у якості вільного агенту.

В останні 2,5 роки Коноплянка виступав за донецький "Шахтар", але через постійні травми не зміг закріпитися у складі оранжево-чорних. Коноплянка цього сезону зіграв 2 матчі за "Шахтар". Футболіст не виходив на поле в офіційних матчах із 17 серпня минулого року.

В активі Коноплянки також 86 матчів за національну збірну України, у яких він забив 21 м'яч.

Доповнення

Новий клуб українця займає дев'яте місце у чемпіонаті Польщі, маючи 27 очок після 20 матчів.

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