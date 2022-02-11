Футбол: Коноплянка став гравцем клубу з Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Польський футбольний клуб "Краковія" оголосив про перехід українського півзахисника Євгена Коноплянки, передає УНН з посиланням офіційний сайт клубу.
Деталі
Угода між сторонами триватиме протягом шести місяців із можливістю пролонгації. До "Краковії" він перейшов у якості вільного агенту.
В останні 2,5 роки Коноплянка виступав за донецький "Шахтар", але через постійні травми не зміг закріпитися у складі оранжево-чорних. Коноплянка цього сезону зіграв 2 матчі за "Шахтар". Футболіст не виходив на поле в офіційних матчах із 17 серпня минулого року.
В активі Коноплянки також 86 матчів за національну збірну України, у яких він забив 21 м'яч.
Доповнення
Новий клуб українця займає дев'яте місце у чемпіонаті Польщі, маючи 27 очок після 20 матчів.