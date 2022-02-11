Футбол: Коноплянка стал игроком клуба из Польши
Киев • УНН
КИЇВ.12 левраля. УНН. Польский футбольный клуб "Краковия" объявил о переходе украинского полузащитника Евгения Коноплянки, передает УНН со ссылкой официальный сайт клуба.
Детали
Соглашение между сторонами продлится в течение шести месяцев с возможностью пролонгации. В "Краковию" он перешел в качестве свободного агента.
В последние 2,5 года Коноплянка выступал за донецкий "Шахтер", но из-за постоянных травм не смог закрепиться в составе оранжево-черных. Коноплянка в этом сезоне сыграл 2 матча за "Шахтер". Футболист не выходил на поле в официальных матчах с 17 августа прошлого года.
В активе Коноплянки также 86 матчей за национальную сборную Украины, в которых он забил 21 мяч.
Дополнение
Новый клуб украинца занимает девятое место в чемпионате Польши, имея 27 очков после 20 матчей.