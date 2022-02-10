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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Футбол: Суркіс назвав ціль "Динамо" в Юнацькій лізі УЄФА

Футбол: Суркіс назвав ціль "Динамо" в Юнацькій лізі УЄФА

Київ • УНН

 • 19181 перегляди

КИЇВ. 11 лютого. УНН. Президент "Динамо" прокоментував перемогу "Динамо" U19 над "Депортіво" та вихід команди до 1/8 фіналу Юнацької Ліги УЄФА. Слова власника клубу наводить прес-служба "біло-синіх", пише УНН.

Деталі

Суркіс бажає бачити більш конкурентоспроможний чемпіонат України. Власник клубу не ставить перед молодими гравцями перемогу в Юнацькій Лізі УЄФА, але має надію, що команда може завоювати трофей.

Цитата

"Я вже нещодавно казав, що нам потрібно робити більш конкурентоспроможний чемпіонат, і для цього потрібно, аби молоді хлопці десь грали. Зараз у великої групи гравців настане 20-річний вік, їм теж треба десь грати. З тими правилами, які запровадило ФІФА – перший рік до восьми футболістів, другий – до шести. Не всі можуть одразу потрапити до першої команди, бо з одними молодими гравцями не зробиш команду. Але це неоціненний досвід, вони пройшли далі. Я не говорю до фіналу чи виграти, але треба ставити перед собою такі завдання. Там грають такі самі люди", - розповів Суркіс.

Нагадаємо

"Динамо" U-19 обіграли однолітків із "Депортіво" тільки завдяки серії пенальті. Клуб відставав у рахунку більше половини матчу. 

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