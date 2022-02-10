Футбол: Суркис назвал цель "Динамо" в Юношеской лиге УЕФА

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Суркис желает видеть более конкурентоспособный чемпионат Украины. Владелец клуба не ставит перед молодыми игроками победу в Юношеской лиге УЕФА, но надеется, что команда может завоевать трофей.

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"Я уже недавно говорил, что нам нужно делать более конкурентоспособный чемпионат, и для этого нужно, чтобы молодые ребята где-то играли. Сейчас у большой группы игроков наступит 20-летний возраст, им тоже надо где-то играть. С теми правилами, которые ввело ФИФА-первый год до восьми футболистов, второй-до шести. Не все могут сразу попасть в первую команду, потому что с одними молодыми игроками не сделаешь команду. Но это неоценимый опыт, они прошли дальше. Я не говорю до финала или выиграть, но надо ставить перед собой такие задачи. Там играют такие же люди", - рассказал Суркис.

Напомним

"Динамо" U-19обыграли сверстниковиз "Депортиво" только благодаря серии пенальти. Клуб отставал в счете больше половины матча.