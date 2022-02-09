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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

Обіграли чемпіонів Іспанії: “Динамо” вийшло до 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА

Обіграли чемпіонів Іспанії: “Динамо” вийшло до 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА

Київ • УНН

 • 15690 перегляди

КИЇВ. 10 лютого. УНН. Команда “Динамо” U19, яка залишилася єдиним представником України в єврокубках, у стиковому матчі Юнацької ліги УЄФА завітала до Ла-Коруньї, де зустрілася з чинним чемпіоном Іспанії — “Депортиво”. Про це інформує УНН з посиланням на сайт “біло-синіх”.

Деталі

На старті матчу команди обмінялися голами — Наджера забивав за іспанців, а за український клуб — Царенко. В середині тайму Лопес допоміг “Депортіво” захопити лідерство на довгий час, аж до 75 хвилини, коли Яцик вирівняв становище на табло. Далі гра перейшла до серії пенальті.

Якщо попередні серії завершувалися для киян невдачею, то цього разу команда зламала цю тенденцію, перегравши суперників. У “Динамо” не реалізував свою спробу лише Самба Діалло, який не зміг пробити Суареса. Натомість Денис Ігнатенко парирував удари Гуерри та Баркії, а Родрігес у заключній спробі влучив у каркас воріт (2:1 на користь киян).

Доповнення

Жеребкування плей-оф пройде 14 лютого та визначить турнірну сітку від 1/8 фіналу до фінальної стадії турніру у Ньоні.

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