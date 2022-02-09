Обыграли чемпионов Испании: “Динамо” вышло в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Команда “Динамо” U19, которая осталась единственным представителем Украины в еврокубках, в стыковом матче Юношеской лиги УЕФА пришла к Ла-Корунье, где встретилась с действующим чемпионом Испании — “Депортиво”. Об этом информирует УНН со ссылкой на сайт “бело-синих”.
Детали
На старте матча команды обменялись голами — Наджера забивал за испанцев, а за украинский клуб — Царенко. В середине тайма Лопес помог “Депортиво” захватить лидерство на долгое время, вплоть до 75 минуты, когда Яцик выровнял положение на табло. Далее игра перешла к серии пенальти.
Если предыдущие серии завершались для киевлян неудачей, то на этот раз команда сломала эту тенденцию, переиграв соперников. В “Динамо” не реализовал свою попытку лишь Самба Диалло, который не смог пробить Суареса. Зато Денис Игнатенко парировал удары Гуэрры и Баркии, а Родригес в заключительной попытке попал в каркас ворот (2:1 в пользу киевлян).
Дополнение
Жеребьевка плей-офф пройдет 14 февраля и определит турнирную сетку от 1/8 финала до финальной стадии турнира в Ньоне.