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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 56086 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

Сербський клуб став додатковим суперником "Динамо"

Сербський клуб став додатковим суперником "Динамо"

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. Став відомий перший суперник київського "Динамо" на заключному етапі підготовки до поновлення сезону-2021/2022, інформує УНН з посиланням на сайт "біло-синіх".

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Суркіс бажає бачити більш конкурентоспроможний чемпіонат України. Власник клубу не ставить перед молодими гравцями перемогу в Юнацькій Лізі УЄФА, але має надію, що команда може завоювати трофей.

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