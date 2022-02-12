Сербський клуб став додатковим суперником "Динамо"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Став відомий перший суперник київського "Динамо" на заключному етапі підготовки до поновлення сезону-2021/2022, інформує УНН з посиланням на сайт "біло-синіх".
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13-го лютого, в день прильоту до Туреччини підопічні Мірчі Луческу зіграють із ФК "Інджія", що лідирує у другому дивізіоні Сербії.
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Суркіс бажає бачити більш конкурентоспроможний чемпіонат України. Власник клубу не ставить перед молодими гравцями перемогу в Юнацькій Лізі УЄФА, але має надію, що команда може завоювати трофей.