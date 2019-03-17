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Сербские протестующие окружили резиденцию президента

Киев • УНН

 • 11542 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Несколько тысяч протестующих окружили резиденцию президента Сербии с требованием отставки главы государства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Bloomberg.

Сербские протестующие окружили резиденцию президента

Александр Вучич, президент Сербии, созвал 17 марта, в воскресенье, пресс-конференцию после того, как вчера вечером полицейские были направлены для наведения порядка, когда демонстранты вошли в здание телевидения РТС, требуя непредвзятых сообщений общественного вещателя.

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Он столкнулся с разгневанными протестующими в Белграде, предупредив, что насилие недопустимо.

“Вы совершенно неправы, если думаете, что можете добиться политических результатов с помощью физических атак”, — сказал Вучич. Правительство “не допустит каких-либо насильственных угроз никому”, сказал он, добавив, что его политические оппоненты хотят вернуться к власти, чтобы “продолжать воровать”.

С начала декабря сербы протестуют по выходным, требуя свободы средств массовой информации, обеспечения верховенства закона и проведения свободных и справедливых выборов.

Напомним, президент Сербии Александар Вучич выступит с экстренным обращением к народу в связи с субботним инцидентом, когда протестующие в Белграде ворвались в здание телецентра.

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