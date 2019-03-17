Сербські протестувальники оточили резиденцію президента
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Кілька тисяч протестувальників оточили резиденцію президента Сербії з вимогою відставки глави держави. Про це УНН повідомляє з посиланням на Bloomberg.
Олександр Вучич, президент Сербії, скликав 17 березня, у неділю, прес-конференцію після того, як вчора ввечері поліцейські були спрямовані для наведення порядку, коли демонстранти увійшли в будівлю телебачення РТС, вимагаючи неупереджених повідомлень суспільного мовника.
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Він зіткнувся з розгніваними учасниками протесту в Белграді, попередивши, що насильство неприпустимо.
"Ви абсолютно праві, якщо думаєте, що можете добитися політичних результатів за допомогою фізичних атак", - сказав Вучич. Уряд "не допустить будь-яких насильницьких загроз нікому", сказав він, додавши, що його політичні опоненти хочуть повернутися до влади, щоб "продовжувати красти".
З початку грудня серби протестують у вихідні, вимагаючи свободи засобів масової інформації, забезпечення верховенства закону і проведення вільних і справедливих виборів.
Нагадаємо, президент Сербії Александар Вучич виступить з екстреним зверненням до народу в зв'язку з суботнім інцидентом, коли протестуючі в Белграді увірвалися в будівлю телецентру.