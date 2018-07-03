Сербия выделила первые стипендии для украинских студентов

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 86316 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 112635 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 133534 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 140379 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 177288 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 155519 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 142672 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130608 просмотра

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Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 187692 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118388 просмотра

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Актуальное
Сербия выделила первые стипендии для украинских студентов

Сербия выделила первые стипендии для украинских студентов

Киев  •  УНН

 • 9106 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. В Сербии выделили первые стипендии для украинских студентов, которые собираются, учиться в сербских вузах. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко, выступая в Белграде, передает корреспондент УНН.

"Мы очень довольны сотрудничеством в области образования, поскольку на сегодня моим решением, решением Министерства образования выделены десятки стипендий для сербских студентов, желающих учиться в украинских вузах. Эта практика открывается и в Сербии. Также выделены первые стипендии для украинских студентов, которые собираются изучать сербский язык, учиться в сербских вузах", - сказал Президент.

Ранее, Украина и Сербия расширили соглашение о безвизовом режиме.

Как повидомялв УНН, сегодня, 3 июля 2018 Президент Украины Петр Порошенко начал официальный визит в Республику Сербия по приглашению Президента этой страны Александра Вучича. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Украинские Национальные Новости

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