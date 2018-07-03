Сербия выделила первые стипендии для украинских студентов

"Мы очень довольны сотрудничеством в области образования, поскольку на сегодня моим решением, решением Министерства образования выделены десятки стипендий для сербских студентов, желающих учиться в украинских вузах. Эта практика открывается и в Сербии. Также выделены первые стипендии для украинских студентов, которые собираются изучать сербский язык, учиться в сербских вузах", - сказал Президент.



Ранее, Украина и Сербия расширили соглашение о безвизовом режиме.



Как повидомялв УНН, сегодня, 3 июля 2018 Президент Украины Петр Порошенко начал официальный визит в Республику Сербия по приглашению Президента этой страны Александра Вучича. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.