Сербия выделила первые стипендии для украинских студентов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. В Сербии выделили первые стипендии для украинских студентов, которые собираются, учиться в сербских вузах. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко, выступая в Белграде, передает корреспондент УНН.
"Мы очень довольны сотрудничеством в области образования, поскольку на сегодня моим решением, решением Министерства образования выделены десятки стипендий для сербских студентов, желающих учиться в украинских вузах. Эта практика открывается и в Сербии. Также выделены первые стипендии для украинских студентов, которые собираются изучать сербский язык, учиться в сербских вузах", - сказал Президент.
Ранее, Украина и Сербия расширили соглашение о безвизовом режиме.
Как повидомялв УНН, сегодня, 3 июля 2018 Президент Украины Петр Порошенко начал официальный визит в Республику Сербия по приглашению Президента этой страны Александра Вучича. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.