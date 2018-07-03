Сербія виділила перші стипендії для українських студентів

"Ми надзвичайно задоволені співпрацею в галузі освіти, бо на сьогодні моїм рішенням, рішенням Міністерства освіти виділено десятки стипендій для сербських студентів, які бажають навчатись в українських вишах. Ця практика відкривається і у Сербії. Також виділені перші стипендії для українських студентів, які збираються вивчати сербську мову, навчатися в сербських ВУЗах", - сказав Президент.



Раніше, Україна і Сербія розширили угоду про безвізовий режим.



Як повідомялв УНН, сьогодні, 3 липня 2018 року Президент України Петро Порошенко розпочав офіційний візит до Республіки Сербія на запрошення Президента цієї країни Александра Вучича. Про це повідомила прес-служба глави держави.