Сербия сократила экспорт в россию из-за санкций Запада - росСМИ

Детали

По информации ТПП Сербии, сейчас экспорт в рф снижен из-за того, что значительное количество поставщиков решили сократить производство продукции для российского рынка.

На это, как указано, влияет большая политическая неизвестность относительно того, как товары, поставляемые в россию через страны ЕС, будут приняты и пропущены на пограничных переходах.

"Также увеличились расходы на транспорт, маршруты стали длиннее и дольше, есть проблемы со страхованием грузов, а перевод оплаты замедлился…Падение экспорта ожидается в сегментах текстильной продукции, автомобильных покрышек, химпродукции, отдельные негативные эффекты скажутся и на поставках продуктов питания", - отметил помощник главы ТПП Сербии Боян Станич.

Дополнения

Запад последовательно вводит санкции против рф за ее вторжение в Украину.

В частности Соединенные Штаты объявили запрет на любой импорт российской нефти, газа и др.