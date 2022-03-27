Сербія скоротила експорт до росії через санкції Заходу - росЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Через санкції Заходу, введені проти росії за вторгнення в Україну, експорт із Сербії в росію впав, повідомляє УНН з посиланням на росЗМІ.
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За інформацією ТПП Сербії, наразі експорт у РФ знижений через те, що значна кількість постачальників вирішила скоротити виробництво продукції для російського ринку.
На це, як вказано, впливає велика політична невідомість щодо того, як товари, які постачаються в росію через країни ЄС, будуть прийняті та пропущені на прикордонних переходах.
"Також збільшилися витрати на транспорт, маршрути стали довшими, є проблеми зі страхуванням вантажів, а переказ оплати сповільнився... Падіння експорту очікується в сегментах текстильної продукції, автомобільних покришок, хімпродукції, окремі негативні ефекти позначаться і на постачанні продуктів харчування", - зазначив помічник голови ТПП Сербії Боян Станіч.
Доповнення
Захід послідовно вводить санкції проти рф за її вторгнення в Україну.
Зокрема Сполучені Штати оголосили заборону на будь-який імпорт російської нафти, газу та ін.