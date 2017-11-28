Сербия должна объяснить, почему ее граждане воюют в рядах боевиков на Донбассе - МИД

"Там есть сербские граждане, которые воют на той стороне. У нас есть вопрос к сербской стороне, учитывая, что в сербском законодательстве есть соответствующий запрет об участии ее граждан в вооруженных конфликтах за рубежом", - сказал Климкин.

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При этом он заверил, что в украинском-сербских отношениях нет никаких напряженностей, даже если у другой стороны существует особое мнение по поводу санкций в отношении Российской Федерации.

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