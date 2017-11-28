Сербия должна объяснить, почему ее граждане воюют в рядах боевиков на Донбассе - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Украина имеет вопрос к руководству Сербии о пребывании ее граждан в рядах боевиков на Донбассе. Об этом сказал журналистам министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент УНН.
"Там есть сербские граждане, которые воют на той стороне. У нас есть вопрос к сербской стороне, учитывая, что в сербском законодательстве есть соответствующий запрет об участии ее граждан в вооруженных конфликтах за рубежом", - сказал Климкин.
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При этом он заверил, что в украинском-сербских отношениях нет никаких напряженностей, даже если у другой стороны существует особое мнение по поводу санкций в отношении Российской Федерации.
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