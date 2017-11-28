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Сербія має пояснити, чому її громадяни воюють у лавах бойовиків на Донбасі - МЗС

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Україна має питання до керівництва Сербії щодо перебування її громадян у лавах бойовиків на Донбасі. Про це сказав журналістам міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає кореспондент УНН.

"Там є сербські громадяни, які воють на тій стороні. Ми звичайно маємо запитання до сербської сторони, враховуючи, що в сербському законодавстві є відповідна заборона про участь її громадян у збройних конфліктах за кордоном", - сказав Клімкін.

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При цьому він запевнив, що в українсько-сербських відносинах немає жодних напруженостей, навіть якщо в іншої сторони існує особлива думка з приводу санкцій щодо Російської Федерації.

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