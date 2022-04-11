Сербия купит 12 французских истребителей Rafale
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Сербия планирует купить у Франции многоцелевые истребители Rafale, заявил в понедельник президент Александр Вучич. Эксперты расценили это как последний признак того, что Белград дистанцируется от своего традиционного военного поставщика и союзника россии. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.
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"Мы вели переговоры об этой покупке 12 новых самолетов в течение года, и мы также рассматриваем возможность покупки еще 12 б/у (западных) самолетов в другой стране", - сказал Вучич агентству Reuters. Он не уточнил тип самолетов.
"Мы заинтересованы в этом (приобретения Rafale), мы ищем лучший способ заплатить за них, не ставя под угрозу наши государственные финансы", - добавил Вучич.
Детали
Вучич отметил, что Белград также рассматривает возможность закупки дополнительных штурмовиков вместо тех, что производились в ныне несуществующей Югославии.
"Есть три страны... там большая конкуренция", - добавил он.
Контекст
В 2019 году Сербия купила французские зенитные ракеты Mistral, а в 2016 году приобрела вертолеты у Airbus.
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Сербия, являющаяся кандидатом на вступление в ЕС, находится под давлением Европы, требующей сократить свои связи с Москвой. Она трижды голосовала против россии в ООН с тех пор, как в феврале началось российское вторжение в Украину.
Армия Сербии в значительной мере основывается на прежних советских технологиях. Она эксплуатирует истребители Миг-29 и боевые вертолеты МИ-35М, а ее средства противовоздушной обороны в основном состоят из российских ракетных систем и радаров.
Сухопутные войска Сербии также используют танки и бронетранспортеры Т-72 советского производства.
Сербия стремится вступить в ЕС, но отказалась вступить в НАТО, которое бомбило ее в 1999 году, чтобы вытеснить сербские силы из Косово.