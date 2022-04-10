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ЗМІ: Китай здійснив "напівсекретне" постачання ЗРК до Сербії

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. Сербія, союзниця росії, отримала поставку сучасної китайської зенітної системи в ці вихідні. Про це повідомило агентство AP у неділю, пише УНН.

ЗМІ: Китай здійснив "напівсекретне" постачання ЗРК до Сербії

Деталі

ЗМІ та військові експерти повідомили в неділю, що рано вранці в суботу в цивільному аеропорту Белграда приземлилися шість транспортних літаків Y-20 китайських ВПС, які, як повідомляється, перевозили зенітно-ракетні комплекси HQ-22 для сербських збройних сил.

Китайські вантажні літаки з військовими розпізнавальними знаками були помічені в белградському аеропорту Ніколи Тесла.

Поставки озброєнь над територією як мінімум двох країн-членів НАТО, Туреччини та Болгарії, експерти розцінили як демонстрацію зростаючого глобального впливу Китаю.

Президент Сербії Олександр Вучич, як зазначається "майже підтвердив" поставку системи середньої дальності, яка була узгоджена в 2019 році, заявивши в суботу, що він представить "новітню гордість" сербських збройних сил у вівторок або середу.

Ще в 2020 році офіційні особи США застерегли Белград від закупівлі зенітних комплексів HQ-22, експортна версія яких відома як FK-3. Вони сказали, що якщо Сербія дійсно хоче приєднатися до Європейського союзу та інших західних союзів, вона повинна привести свою військову техніку у відповідність із західними стандартами.

Китайську ракетну систему часто порівнюють з американським Patriot і російськими зенітно-ракетними комплексами С-300, хоча у неї менша дальність дії, ніж у більш досконалих С-300. Сербія, як повідомляється, цілком можливо стане першим оператором китайських ракет в Європі.

На Заході побоюються, що озброєння Сербії росією і Китаєм може підштовхнути балканську країну до нової війни, особливо проти її колишньої провінції Косово, яка проголосила незалежність в 2008 році. Сербія, росія і Китай не визнають державність Косово, а Сполучені Штати і більшість західних країн, навпаки роблять це.

Раніше

Ще на початку лютого ЗМІ повідомляли, що Сербія останнім часом озброюється в основному російськими і китайськими бойовими літаками, безпілотниками і зенітними системами.

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