США передали военные вертолеты Хорватии. Россия вооружает сербов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Соединенные Штаты в четверг доставили два военных вертолета Black Hawk в Хорватию. Об этом УНН пишет со ссылкой на The Associated Press.
Детали
Посольство США в столице Хорватии Загребе заявило, что многоцелевые вертолеты UH-60M, переданные в дар, будут способствовать укреплению обороноспособности и военной готовности Хорватии на поддержку НАТО.
"Черный ястреб обеспечивает возможности для целого ряда возможных миссий, от специальных операций до тактической перевозки войск и воздушной медицинской эвакуации, - рассказал временный поверенный в делах США Марк Флеминг. - Хорватия заработала репутацию преданного и способного союзника НАТО".
Министр обороны Марио Банозич поблагодарил США за пожертвования.
Хорватия в прошлом месяце достигла соглашения с США о покупке 89 боевых машин Bradley в рамках сотрудничества с Вашингтоном и планирует в качестве члена НАТО сформировать пехотную бригаду.
Хорватия, которая также является членом Европейского Союза, в прошлом году согласилась закупить у Франции 12 истребителей Rafale.
Сербия, которая в 1990-х годах находилась в состоянии войны с Хорватией из-за ее отделения от возглавляемой сербами Югославии, в последнее время вооружается в основном российскими и китайскими боевыми самолетами, беспилотниками и зенитными системами.
За последние месяцы Россия передала Сербии 30 боевых танков и 30 бронетранспортеров.
Сербия также недавно закупила современные российские системы ПВО "Панцирь", а также ударные и транспортные вертолеты и китайские беспилотники.
Хотя официально Сербия стремится к членству в ЕС, она отказалась полностью согласовывать свою внешнюю политику с блоком и параллельно работает над укреплением своих отношений с Россией и Китаем.
Хорватия твердо поддерживает своих союзников в НАТО в нынешней напряженности между Россией и Украиной, Сербия заявила, что останется нейтральной.