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15 марта, 19:03 • 105322 просмотра

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15 марта, 13:44 • 140157 просмотра

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15 марта, 13:22 • 121459 просмотра

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США передали военные вертолеты Хорватии. Россия вооружает сербов

США передали военные вертолеты Хорватии. Россия вооружает сербов

Киев • УНН

 • 29399 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Соединенные Штаты в четверг доставили два военных вертолета Black Hawk в Хорватию. Об этом УНН пишет со ссылкой на The Associated Press.

Детали

Посольство США в столице Хорватии Загребе заявило, что многоцелевые вертолеты UH-60M, переданные в дар, будут способствовать укреплению обороноспособности и военной готовности Хорватии на поддержку НАТО.

"Черный ястреб обеспечивает возможности для целого ряда возможных миссий, от специальных операций до тактической перевозки войск и воздушной медицинской эвакуации, - рассказал временный поверенный в делах США Марк Флеминг. - Хорватия заработала репутацию преданного и способного союзника НАТО".

Министр обороны Марио Банозич поблагодарил США за пожертвования.

Хорватия в прошлом месяце достигла соглашения с США о покупке 89 боевых машин Bradley в рамках сотрудничества с Вашингтоном и планирует в качестве члена НАТО сформировать пехотную бригаду.

Хорватия, которая также является членом Европейского Союза, в прошлом году согласилась закупить у Франции 12 истребителей Rafale.

Сербия, которая в 1990-х годах находилась в состоянии войны с Хорватией из-за ее отделения от возглавляемой сербами Югославии, в последнее время вооружается в основном российскими и китайскими боевыми самолетами, беспилотниками и зенитными системами.

За последние месяцы Россия передала Сербии 30 боевых танков и 30 бронетранспортеров.

Сербия также недавно закупила современные российские системы ПВО "Панцирь", а также ударные и транспортные вертолеты и китайские беспилотники.

Хотя официально Сербия стремится к членству в ЕС, она отказалась полностью согласовывать свою внешнюю политику с блоком и параллельно работает над укреплением своих отношений с Россией и Китаем.

Хорватия твердо поддерживает своих союзников в НАТО в нынешней напряженности между Россией и Украиной, Сербия заявила, что останется нейтральной.

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