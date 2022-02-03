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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 57215 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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The New York Times

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США передали військові гелікоптери Хорватії. Росія озброює сербів

США передали військові гелікоптери Хорватії. Росія озброює сербів

Київ • УНН

 • 29400 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. Сполучені Штати в четвер доставили два військові вертольоти Black Hawk до Хорватії. Про це УНН пише з посиланням на The Associated Press.

Деталі

Посольство США в столиці Хорватії Загребі заявило, що багатоцільові гелікоптери UH-60M, що передані в дар, сприятимуть зміцненню обороноздатності і військової готовності Хорватії на підтримку НАТО.

"Чорний яструб забезпечує можливості для цілого ряду можливих місій, від спеціальних операцій до тактичного перевезення військ та повітряної медичної евакуації, - розповів тимчасовий повірений у справах США Марк Флемінг. - Хорватія заробила репутацію відданого та здібного союзника НАТО".

Міністр оборони Маріо Банозіч подякував США за пожертвування.

Хорватія минулого місяця досягла угоди зі США про купівлю 89 бойових машин Bradley у рамках співпраці з Вашингтоном і планує як член НАТО сформувати піхотну бригаду.

Хорватія, яка також є членом Європейського Союзу, минулого року погодилася закупити у Франції 12 винищувачів Rafale.

Сербія, яка у 1990-х роках перебувала у стані війни з Хорватією через її відокремлення від очолюваної сербами Югославії, останнім часом озброюється здебільшого російськими та китайськими бойовими літаками, безпілотниками та зенітними системами.

За останні місяці Росія передала Сербії 30 бойових танків та 30 бронетранспортерів.

Сербія також недавно закупила сучасні російські системи ППО "Панцир", а також ударні та транспортні вертольоти та китайські безпілотники.

Хоча офіційно Сербія прагне членства в ЄС, вона відмовилася повністю узгоджувати свою зовнішню політику з блоком і паралельно працює над зміцненням своїх відносин з Росією та Китаєм.

Хорватія твердо підтримує своїх союзників в НАТО у нинішній напруженості між Росією та Україною, Сербія заявила, що залишиться нейтральною.

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