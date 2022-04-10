СМИ: Китай осуществил "полусекретную" поставку ЗРК в Сербию

Детали

СМИ и военные эксперты сообщили в воскресенье, что рано утром в субботу в гражданском аэропорту Белграда приземлились шесть транспортных самолетов Y-20 китайских ВВС, которые, как сообщается, перевозили зенитно-ракетные комплексы HQ-22 для сербских вооруженных сил.

Китайские грузовые самолеты с военными опознавательными знаками были замечены в белградском аэропорту Николы Тесла.

Поставки вооружений над территорией как минимум двух стран-членов НАТО, Турции и Болгарии, эксперты расценили как демонстрацию растущего глобального влияния Китая.

Президент Сербии Александр Вучич, как отмечается, "почти подтвердил" поставку системы средней дальности, которая была согласована в 2019 году, заявив в субботу, что он представит "новейшую гордость" сербских вооруженных сил во вторник или среду.

Еще в 2020 году официальные лица США предостерегли Белград от закупки зенитных комплексов HQ-22, экспортная версия которых известна как FK-3. Они сказали, что если Сербия действительно хочет присоединиться к Европейскому союзу и другим западным союзам, она должна привести свою военную технику в соответствие с западными стандартами.

Китайскую ракетную систему часто сравнивают с американским Patriot и российскими зенитно-ракетными комплексами С-300, хотя у нее меньшая дальность действия, чем у более совершенных С-300. Сербия, как сообщается, вполне возможно станет первым оператором китайских ракет в Европе.

На Западе опасаются, что вооружение Сербии россией и Китаем может подтолкнуть балканскую страну к новой войне, особенно против ее бывшей провинции Косово, провозгласившей независимость в 2008 году. Сербия, россия и Китай не признают государственность Косово, а Соединенные Штаты и большинство западных стран, наоборот делают это.

Ранее

Еще в начале февраля СМИ сообщали, что Сербия в последнее время вооружается в основном российскими и китайскими боевыми самолетами, беспилотниками и зенитными системами.