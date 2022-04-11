Сербія купить 12 французьких винищувачів Rafale
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Сербія планує купити у Франції багатоцільові винищувачі Rafale, заявив у понеділок президент Олександр Вучич. Експерти розцінили це як останню ознаку того, що Белград дистанціюється від свого традиційного військового постачальника та союзника росії. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.
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"Ми вели переговори про цю купівлю 12 нових літаків протягом року, і ми також розглядаємо можливість купівлі ще 12 вживаних (західних) літаків в іншій країні", - сказав Вучич агентству Reuters. Він не уточнив тип літаків.
"Ми зацікавлені в цьому (придбання Rafale), ми шукаємо найкращий спосіб заплатити за них, не ставлячи під загрозу наші державні фінанси", - додав Вучич.
Деталі
Вучич зауважив, що Бєлград також розглядає можливість закупівлі додаткових штурмовиків натомість тих, що вироблялися в нині неіснуючій Югославії.
"Є три країни... там велика конкуренція", - додав він.
Контекст
У 2019 році Сербія купила французькі зенітні ракети Mistral, а в 2016 році придбала гелікоптери у Airbus.
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Сербія, яка є кандидатом на вступ до ЄС, перебуває під тиском Європи, що вимагає скоротити свої зв'язки з Москвою. Вона тричі голосувала проти росії в ООН з того часу, як у лютому почалося російське вторгнення в Україну.
Армія Сербії значною мірою ґрунтується на колишніх радянських технологіях. Вона експлуатує винищувачі МіГ-29 та бойові вертольоти МІ-35М, а її засоби протиповітряної оборони в основному складаються з російських ракетних систем та радарів.
Сухопутні війська Сербії також використовують танки та бронетранспортери Т-72 радянського виробництва.
Сербія прагне вступити до ЄС, але відмовилася вступити до НАТО, яке бомбило її 1999 року, щоб витіснити сербські сили з Косова.