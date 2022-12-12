Сербия 15 декабря направит запрос миссии НАТО в Косово о введении своего контингента
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что после заседания 15 декабря правительство направит командующему Миссией НАТО в Косово (KFOR) запрос о введении своего контингента в Косово. Об этом УНН пишет со ссылкой на Радио Свобода.
Детали
Как отмечается, правительство Сербии подаст запрос в KFOR о введении около 1000 сотрудников сил безопасности в Косово.
Контекст
Косовские сербы и полиция страны обменялись стрельбой в субботу после вспышки напряженности в нестабильной северной части страны.
В частично признанном Косово заявили, что закрывают пункты пропуска на границе с Сербией. В ответ на последние действия Приштины президент Сербии Александр Вучич планирует направить миссии НАТО запрос о введении армии и полицейских на территорию региона.
В ночь на 12 декабря Вучич призвал сербов и албанцев сохранить мир в Косово и Метохии.