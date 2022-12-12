Сербія 15 грудня надішле запит місії НАТО в Косово щодо введення свого контингенту
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що після засідання 15 грудня уряд надішле командувачу Місії НАТО в Косово (KFOR) запит щодо запровадження свого контингенту в Косово. Про це УНН пише з посиланням на Радіо Свобода.
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Як зазначається, уряд Сербії подасть запит до KFOR про введення близько 1000 співробітників сил безпеки в Косово.
Контекст
Косівські серби та поліція країни обмінялися пострілами у суботу після спалаху напруженості у нестабільній північній частині країни.
У частково визнаному Косово заявили, що закривають пункти пропуску на кордоні із Сербією. У відповідь на останні дії Пріштіни президент Сербії Олександр Вучич планує направити місії НАТО запит про введення армії та поліцейських на територію регіону.
У ніч на 12 грудня Вучич закликав сербів та албанців зберегти мир у Косово та Метохії.