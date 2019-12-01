Сенцов получил звание почетного гражданина Парижа

Не все украинские политзаключенные освобождены, сказал на мероприятии Сенцов. Он заверил, что будет бороться за то, чтобы они вышли на свободу, и выразил надежду, что власти Парижа поддержат его в этом.

Власти французской столицы приняли решение присвоить ему почетное гражданство в сентябре 2018 года. Это было сделано по инициативе Анн Идальго, которая тогда заявила, что Олег Сенцов должен быть освобожден из российского заключения.

Напомним, Сенцов получил премию Сахарова в Европарламенте.