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Сенцов отримав звання почесного громадянина Парижа

Сенцов отримав звання почесного громадянина Парижа

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Український режисер Олег Сенцов отримав звання Почесного громадянина Парижа. Цей документ йому в суботу, 30 листопада, на офіційній церемонії у французькій столиці вручила мер міста Анн Ідальго. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

Не всі українські політв'язні звільнені, сказав на заході Сенцов. Він запевнив, що буде боротися за те, щоб вони вийшли на свободу, і висловив надію, що влада Парижа підтримає його в цьому.

Влада французької столиці вирішила присвоїти йому почесне громадянство в вересні 2018 року. Це було зроблено з ініціативи Анн Ідальго, яка тоді заявила, що Олег Сенцов повинен бути звільнений з російського ув'язнення.

Нагадаємо, Сенцов отримав премію Сахарова в Європарламенті.

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