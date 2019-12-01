Сенцов отримав звання почесного громадянина Парижа
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Український режисер Олег Сенцов отримав звання Почесного громадянина Парижа. Цей документ йому в суботу, 30 листопада, на офіційній церемонії у французькій столиці вручила мер міста Анн Ідальго. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
Не всі українські політв'язні звільнені, сказав на заході Сенцов. Він запевнив, що буде боротися за те, щоб вони вийшли на свободу, і висловив надію, що влада Парижа підтримає його в цьому.
Влада французької столиці вирішила присвоїти йому почесне громадянство в вересні 2018 року. Це було зроблено з ініціативи Анн Ідальго, яка тоді заявила, що Олег Сенцов повинен бути звільнений з російського ув'язнення.
Нагадаємо, Сенцов отримав премію Сахарова в Європарламенті.